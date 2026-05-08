قبل نهائي الكونفدرالية.. عضو مجلس الزمالك يشكر الأعلي للإعلام| تفاصيل

أشاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز، بمد فترة البث التلفزيوني للقنوات غدًا السبت؛ تزامنًا مع خوض نادي الزمالك نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة.

وقال أحمد سليمان، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن القرار يعكس تقديرًا واضحًا للدور الوطني الكبير الذي يقوم به الزمالك؛ باعتباره أحد أبرز رموز الرياضة المصرية في المحافل القارية، مقدمًا الشكر والتقدير للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على هذه الخطوة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مساء غد السبت، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك على ملعب «5 يوليو» بالجزائر، قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير من جانب جماهير الزمالك الساعية لرؤية فريقها يقترب من التتويج باللقب القاري.