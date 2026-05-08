منافس الزمالك.. مشوار اتحاد العاصمة الجزائري قبل نهائي كأس الكونفدرالية

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل مباراة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

مشوار اتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية

الدور التمهيدي

أفاد جيكانو 1-0 نادي اتحاد الجزائر

نادي اتحاد الجزائر 3-0 أفاد جيكانو

دور المجموعات :

الجولة الأولى:

نادي اتحاد الجزائر 3-2 نادي سان بيدرو

الجولة الثانية:

أولمبيك آسفي 0-1 نادي اتحاد الجزائر

الجولة الثالثة:

نادي اتحاد الجزائر 2-0 نادي جوليبا

الجولة الرابعة:

نادي جوليبا آسي 0-0 نادي اتحاد الجزائر

الجولة الخامسة:

نادي سان بيدرو 2-3 نادي اتحاد الجزائر

الجولة السادسة:

نادي اتحاد الجزائر 0-0 أولمبيك آسفي

ربع النهائي:

مانييما يونيون 2-1 نادي اتحاد الجزائر

نادي اتحاد الجزائر 1-0 مانييما يونيون

نصف النهائي:

نادي اتحاد الجزائر 0-0 أولمبيك آسفي

أولمبيك آسفي 1-1 نادي اتحاد الجزائر