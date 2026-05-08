هجوم ناري.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام اتحاد العاصمة بـ نهائي الكونفدرالية

يخوض فريق الزمالك تدريبه الختامي في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في الجزائر، استعدادًا للقاء اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد ستاد 5 يوليو.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام اتحاد العاصمة

استقر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تشكيل الفارس الأبيض المتوقع أمام اتحاد العاصمة فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام اتحاد العاصمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، وحسام عبدالمجيد، ومحمد إبراهيم، وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمد إسماعيل، وعبدالله السعيد، وأحمد ربيع.

خط الهجوم: الأنجولي شيكو بانزا، وناصر منسي والفلسطيني عدي الدباغ.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.