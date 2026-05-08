الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدرب اتحاد العاصمة يشيد بالزمالك قبل النهائي الأفريقي

ياسمين تيسير

كشف لامين نداي المدير الفني لنادي اتحاد العاصمة الجزائري آخر استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية 

 تصريحات نداي 

وأكد لامين نداي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي أن التحضيرات تسير بشكل جيد، بل إنها تسير بشكل جيد جدا، خاصة وان الفريق  يستفيد من منشآت مركز تحضير المنتخبات الوطنية في الجزائر

وتابع: “ نعمل في هدوء وسكينة ونحن في الإطار الذي نريده وكخلاصة القول، الأمور تسير بشكل جيد جدا”

وأكمل: “ الاعتقاد بأن هذا النهائي سيحسم في مباراة الذهاب غير صحيح، هناك مباراتان، وأعتقد أن على كلا الفريقين أن يكونا في أفضل مستوياتهما، وأقول جيدا في أفضل مستوى، في المباراتين من أجل الأمل في الفوز، لأنه صحيح أن نادي الزمالك لم يعد بحاجة إلى تعريف، لكنه من كبار القارة ولديه خبرة المباريات الكبيرة”

وتابع :" عندما تلعب نهائيا، بطبيعة الحال لا تحتاج حتى إلى تحفيز اللاعبين، فهم في الأصل محفزون بأنفسهم، كم من لاعبي كرة القدم أمضوا مسيرتهم كاملة من دون أن يصلوا إلى هذا المستوى؟ أعتقد حوالي 90%، سأقول إنها احتفالية، نهائي وفرصة فريدة

وتابع" بل على العكس، يجب ضبط الطاقة لأن الحماس كبير جدا، ولديهم رغبة في خوض المعركة. لكن يجب تهدئة العقول، لا يجب لعب المباراة قبل أوانها"

واكمل  “نادي الزمالك المصري في معنويات جيدة جدا، وقد يفوزون بالدوري المصري، وهو أمر لم يحدث منذ وقت طويل”

وتابع " حقا هو فريق قوي جدا.. رأينا ذلك في مشوراهم خلال المنافسة القارية، غالبا ما يفوزون خارج الديار أو يحققون نتائج جيدة جدا

واختتم مؤكدا “ اللاعب رقم 12، جمهورنا هو جمهور مُتعصب حقا”

