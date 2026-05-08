معتمد جمال: أغلقنا ملف الدوري وتركيزنا الكامل على نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

أكد معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تقرب الفريق من التتويج باللقب.

وقال معتمد جمال، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن الجهاز الفني بدأ التحضير للمواجهة فور الوصول إلى الجزائر، رغم حالة الإرهاق التي عانى منها اللاعبون بعد خوض مباراة الدوري الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق أغلق ملف الدوري بشكل كامل للتركيز على النهائي القاري.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن الفريق يمتلك دوافع كبيرة لتحقيق الفوز، في ظل وجود مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر الدولية، إلى جانب لاعبين سبق لهم التتويج بالبطولة، وهو ما يمنح الفريق أفضلية على المستوى الذهني والخبرة في مثل هذه المواجهات.

وأضاف أن مواجهة اتحاد العاصمة لن تكون سهلة، مؤكدًا احترامه الكامل للفريق الجزائري بعد دراسة نقاط القوة والضعف لديه، مشيرًا إلى أن المباراة تجمع بين فريقين عربيين كبيرين، مع تمنياته بخروج اللقاء بصورة تليق بالكرة العربية.

وشدد معتمد جمال على أهمية الجانب الذهني في المباريات النهائية، مؤكدًا أن التركيز سيكون العامل الحاسم في حسم اللقب، موضحًا أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا لتحقيق الهدف المطلوب.

ووجّه المدير الفني للزمالك رسالة خاصة لجماهير الفريق، مقدمًا الشكر على الدعم المستمر، ومعربًا عن أمله في إسعاد الجماهير بتحقيق نتيجة إيجابية في النهائي والمنافسة على لقبي الدوري والكونفدرالية هذا الموسم.

