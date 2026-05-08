مصطفي الشامي: موسم غريب بـ بلدية المحلة ودمج الأندية وتقليل الأجانب مرفوض| صور

تحدث الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة تمحورت حول الأزمات التي يمر بها النادي في الوقت الراهن وسباق الكشف عن هوية بطل الدوري الممتاز.

وقال الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عبر ندوة صدى البلد: أرفض فكرة تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري المصري ودورى المحترفين.

تابع الدكتور مصطفي الشامي رئيس نادي بلدية المحلة: تواجد المحترفين الأجانب يساهم فى زيادة قوة الدوريات المحلية ولا يشكل أية عبئا أو خطورة على فرص اللاعبين المحليين.

شدد الدكتور مصطفي الشامي رئيس نادي بلدية المحلة علي أن الإحتكاك بمختلف المدارس الكروية من خلال تواجد الللاعبين الأجانب هام وضروري للاعبين المحليين من أجل إكتساب الخبرات مشيرا إلي أن ذلك يعود بالفائدة على المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.

ورفض الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة فكرة دمج الأندية الجماهيرية بنظيرتها الشركات مشيرا إلي أنه لا يوجد مصطلح الدمج والشراكة بين الأندية وإنما إيجاد حلول وتوفير موارد مالية وإنشاء شركات مساهمة خاصة بالكرة.

ولفت الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة إلي أنه عاشق للنادي العريق ويسعي للسير علي درب والده محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

كما تطرق الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة إلي كواليس اسوأ موسم مر عبر تاريخ النادي وأزمة تغيير 6 مدربين.

وشدد الدكتور مصطفي الشامي علي أن النادي مر بمرحلة صعبة فى الموسم الحالي وجري خلالها تغيير العديد من المدربين وذلك لظروف غريبة مرت علي مجلس إدارة بلدية المحلة.