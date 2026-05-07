أمن الغربية يُنهي خلاف تسليم جثة شاب لذويه عقب خناقة أمام مشرحة بالمحلة |فيديو وصور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل في التحكم وفرض السيطرة الأمنية في تسليم جثمان شاب ضحية حادث سير إلي أهله وذويه عقب خلاف استمر لأكثر من ثلاث ساعات حول أليات دفنه بمقابر أسرته.

تحرك أمني عاجل



كما دفعت الجهات بأقوال أمنية ودوريات شرطة سعيا في إنهاء الخلاف والمشادات الكلامية التي اندلعت أحداثها امام أبواب المشرحة والباب الرئيسي بمستشفي المحلة العام.

وكانت ساحة محيطة بغرفة مشرحة مستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية شهدت صباح اليوم نشوب خناقة تخللها مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين أفراد أسرتين عقب وفاة حفيدهم شاب في نهاية العقد الثاني من عمره في حادث سير بطريق "المحلة - بطينة" لخلاف حول تحديد مكان دفنه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

احتواء الأزمة

وتدخلت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية في حل تلك الأزمة بين طرفي أسرة الشاب الضحية كونه يتيم الأب والام من خلال محاولة لم شمل الطرفين وانهاء الفتنة الخلافية داخل ساحة مستشفي المحلة العام سعيا في ضمان انتظام سير العمل .

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده ونقطة شرطة مستشفي المحلة العام يفيد بنشوب مشاجرة وخناقة وصلت لحد التراشق بالألفاظ بين أفراد أسرتين لخلاف علي دفن ابنهم "عبد العليم .ا"19 سنة ضحية حادث سير بنطاق طريق "المحلة - بطينة " بنطاق دائرة القسم.

الدفع بقوات أمنية

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد شهود عيان أن الجهات المعنية تعاملت بحكمة مع طرفي الخلاف من الأسرتين عقب صدور قرار من النيابة العامة بدفن الشاب بمقابر قرية كفر الجنينة من طرف عصب الاب بينما رغب أقارب غصب الام بدفنه بمقابر قرية بطينة وتم احتواء الموقف قبل تفاقمه .

دفن جثمان الشابالضحية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.