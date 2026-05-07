مجموعة الهبوط.. طلائع الجيش يفوز على غزل المحلة 1-0 بالدوري

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على منافسه غزل المحلة بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف فوز فريق طلائع الجيش عن طريق حاتم فارس في الدقيقة 45 من عمر المباراة ليحسم الثلاث نقاط لصالح فريقه.

وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 34 نقطة فيما جاء غزل المحلة في المركز الـ7 برصيد 31 نقطة.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: عمر رضوان، عمرو طارق، خالد عوض، محمد فتح الله كماتشو، أحمد علاء، علي حمدي، فارس حاتم، ألفا أبو بكر كيتا، إسلام محارب، يحيى مصطفى، كريم طارق.

بينما لعب غزل المحلة المباراة بتشكيل كالتالي :

عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - معاذ عبد السلام - اوفا - محمود مجدي - محمود نبيل - رشاد العرفاوي - أحمد عثمان - محمود صلاح - جيمي موانجا.