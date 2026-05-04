شريف الخشاب: راض عن نتائج غزل المحلة هذا الموسم.. والزمالك الأقرب للتتويج بالدوري

أعرب شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة عن رضاه التام بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الاسماعيلي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الفاصلة بمجموعة صراع البقاء بالدوري الممتاز.

وقال شريف الخشاب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN :التعادل أمام الاسماعيلي نتيجة جيدة ، خاصةً بعد الفوز الأخير الذي حققه الدراويش في الجولة الماضية على حساب بتروجت بهدف نظيف ، ونتائج غزل المحلة هذا الموسم جيدة ، وكثرة التعادلات ليست أمراً سلبياً ، فالفريق سيبقى في الدوري بسبب هذه النقاط.

وتحدث شريف الخشاب عن صراع المنافسة في المجموعة الأولى على التتويج بلقب الدوري ، قائلاً: الأهلي أشعل صراع المنافسة على اللقب في الجولة الماضية بعدما تغلب على الزمالك بثلاثية ، لكن الأخير هو الأقرب للتتويج بالدوري في حالة فوزه على سموحة ثم سيراميكا كليوباترا ، كما أن بيراميدز يترقب الوضع وينتظر تعثر الأبيض ، لكن الزمالك الأقرب للتتويج.