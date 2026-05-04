كاريكا: نتمنى وجود حل أو قرار يساعد على بقاء الإسماعيلي في الدوري

أعرب محمد حسن كاريكا، لاعب الإسماعيلي السابق، عن حزنه من تأزم موقف الدراويش في جدول الدوري، بعد التعادل مع غزل المحلة، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول تضمن بقاء الفريق في الدوري الممتاز وعدم هبوطه.

وقال كاريكا في برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»: «أتمنى أن يكون هناك أمل للنادي الإسماعيلي، الأمور أصبحت صعبة خاصة بعد التعادل مع غزل المحلة».



وأضاف: «غزل المحلة فريق جيد على ملعبه، والتعادل معه ليس نتيجة سيئة، لكنه لا يخدم مصلحة الإسماعيلي في معركة البقاء، خاصة في ظل صعوبة الموقف».



وتابع: «نتمنى وجود حل أو قرار يساعد على بقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز».



واختتم حديثه قائلًا: «لا يوجد لاعبين أصحاب خبرة داخل الفريق، وهو ما يضع الجهاز الفني بقيادة خالد جلال في أزمة حقيقية».