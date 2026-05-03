تشكيل الاسماعيلي وغزل المحله خلال مواجهة اليوم

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلى، فى المباراة المقرر التي ستقام اليوم الأحد على استاد غزل المحلة، فى إطار منافسات الجولة الـ29 من مجموعة الهبوط لبطولة الدورى الممتاز المصري

وجاء تشكيل غزل المحلة امام الإسماعيلى كالتالي :



حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، عبد الرحمن عمورى

الوسط: مورى توريه، محمد أشرف، سميجى كيبو، أحمد عتمان

الهجوم: محمود صلاح، جيمى موانجا

البدلاء: النفراوى، العرفاوى، أشرف مجدى، أوفا، عبيدى إبنزا، محمود مجدى، معاذ عبد السلام، أحمد ياسر

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى امام غزل المحلة كالتالي:



حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الكريم، محمد نصر، أحمد أيمن، عبد الله حسن

الوسط: محمد عبد السميع، عبد الرحمن كتكوت، إريك تراوري

الهجوم: على الملوانى، نادر فرج، عمرو سعيد