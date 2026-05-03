مصطفى كامل عن هاني شاكر: أصعب خبر كنت مخبيه.. وفقدنا قامة فنية كبيرة

نعى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، أمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم عن عمر ناهز 76 عامًا في العاصمة الفرنسية باريس، تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا في تاريخ الغناء العربي.

وكتب مصطفى كامل ، عبر صفحته على فيسبوك: "أصعب خبر كنت مخبيه الله يرحمك ياصديق العمر الفنان الكبير وأخى وحبيبى هانى شاكر فى ذمة الله".

خيم الحزن على الوسط الفني العربي إثر رحيل الفنان القدير هاني شاكر، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 76 عامًا في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أسابيع من سفره لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، قبل أن تتدهور حالته لاحقًا نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

هاني شاكر.. تاريخ فني حافل

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

وولد هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952 في القاهرة في مصر، كان والده عبد العزيز شاكر موظفاً في مصلحة الضرائب ووالدته فكانت موظفة في وزارة الصحة، ودرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج منها بدرجة امتياز وكان يعزف البيانو والعود بمهارة، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

ويعد أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم «سيد درويش» عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه بدور سيد درويش في صغره، وظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» حيث كان من ضمن الكورال.