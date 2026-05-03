الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 24

أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الاثنين/ طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وحار على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
العاصمة الجديدة 26 13
6 أكتوبر 25 13
بنها 23 14
دمنهور 22 14
وادي النطرون 23 13
كفر الشيخ 21 14
بلطيم 20 15
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 14
دمياط 21 15
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 25 16
السويس 27 16
العريش 20 14
رفح 21 13
رأس سدر 25 15
نخل 26 14
كاترين 22 09
الطور 28 16
طابا 25 14
شرم الشيخ 28 18
الغردقة 26 17
الإسكندرية 20 15
العلمين 20 15
مطروح 19 14
السلوم 18 13
سيوة 25 13
رأس غارب 28 19
سفاجا 29 19
مرسى علم 30 22
شلاتين 32 23
حلايب 30 22
أبو رماد 30 22
مرسى حميرة 31 21
أبرق 31 22
جبل علبة 31 22
رأس حدربة 30 22
الفيوم 25 14
بني سويف 25 13
المنيا 26 13
أسيوط 26 14
سوهاج 28 16
قنا 29 17
الأقصر 31 18
أسوان 32 18
الوادي الجديد 29 18
أبوسمبل 36 19
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :
المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 44 26
المدينة المنورة 41 26
الرياض 42 26
المنامة 36 27
أبوظبي 38 26
الدوحة 40 30
الكويت 41 27
دمشق 21 10
بيروت 18 15
عمان 17 09
القدس 17 10
غزة 21 15
بغداد 32 19
مسقط 36 28
صنعاء 29 13
الخرطوم 44 29
طرابلس 24 15
تونس 26 16
الجزائر 20 15
الرباط 21 11
نواكشوط 36 22
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-
المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 08 04
إسطنبول 14 08
إسلام آباد 28 18
نيودلهي 34 23
جاكرتا 31 24
بكين 27 12
كوالالمبور 33 25
طوكيو 28 14
أثينا 18 08
روما 22 13
باريس 18 12
مدريد 19 08
برلين 24 13
لندن 19 11
مونتريال 14 07
موسكو 23 11
نيويورك 16 10
واشنطن 18 07
أديس أبابا 25 14

