تشكيل مودرن سبورت لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري المصري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي، أحمد يوسف

خط الوسط: محمد صبري، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، رشاد المتولي

هجوم: جودوين شيكا، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاءكل من : أحمد يحيى، وليد علي، فيجيري، محمد مسعد، محمد هلال، عمر أمين، محمود ممدوح، سليم سلميان، حمدي مارسيلو