تشكيل ريال أوفييدو لمواجهة ريال بيتس في الدوري الاسباني

أعلن جييرو ألمادا المدير الفني لفريق ريال أوفييدو المحترف ضمن صفوفه هيثم حسن تشكيل فريق لمواجهة ريال بيتس فى المباراة التى تقام مساء اليوم، على ملعب “لا كارتوخا” في اطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني

تشكيل ريال أوفييدو

حراسة المرمى: إسكانديل

الدفاع: ناتشو، كوستاس، كالفو، لوبيز

الوسط: شعيرة، فونسيكا، كولومباتو، تياجو

الهجوم: رينا، فيناس

بينما جاء تشكيل ريال بيتيس:

حراسة المرمى: فاليس

الدفاع: بيليرين، يورينتي، ناتان، رودريجيز

الوسط: أمرابط، فورنالس، لو سيلسو

الهجوم: أنتوني، الزلزولي، هيرنانديز