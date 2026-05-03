رياضة

زد يخطف نقطة ثمينة من الجونة في الدوري المصري

زد
زد
حسن العمدة

اختطف زد نقطة ثمينة من الجونة، بعد نجاحه في التعادل 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد المقاولون العرب في الجولة الـ29، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أفتتح الجونة التهديف في الدقيقة 30، بعد تسديدة من أحمد جمال من يمين منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

وأضاف الجونة الهدف الثاني في الدقيقة 33، بعد ركلة حرة للجونة على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين نفذها خالد صديق بعرضية قوية مرت من الجميع وسكنت يمين المرمى.

وقلص زد الفارق في الدقيقة 45+2، بعد تسديدة على الطاير من محمود صابر من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وأدرك زد هدف التعادل في الدقيقة 65، بعد تسديدة ارضية زاحفة من محمود صابر من يسار منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

وبهذه النتيجة يقفز زد إلى وصافة المجموعة الثانية برصيد 40 نقطة ، وارتفع رصيد الجونة إلى النقطة 39 محتلاً المركز الرابع.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: عبدالله بكري، أحمد طارق، محمد ربيعة، طارق علاء

الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد كباكا، محمود صابر، عبدالرحمن البانوبي

الهجوم: مصطفى سعد ميسي، شادي حسين

وجاء تشكيل الجونة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: خالد صديق، أحمد عبدالرسول، صابر الشيمي، عبدالجواد تعلب

الوسط: محمد محمود، نور السيد، عمر الجزار

الهجوم: أحمد جمال، مروان محسن، محمد عماد


 

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

