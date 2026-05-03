كان بيودعنا.. بكاء منى عبد الغني على الهواء بعد رحيل هاني شاكر

دخلت الإعلامية منى عبد الغني في نوبة بكاء على الهواء، أثناء حديثها عن خبر وفاة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، ولم تتمالك دموعها تأثرًا بإذاعة الخبر المحزن.

مراحل علاجية معقدة

وقالت منى عبد الغني: «ماكنتش حابه أقول الخبر الحزين ده، خاصة مع ما تردد عن تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، وخضوعه لمراحل علاجية معقدة داخل وخارج مصر».

وأضافت «عبد الغني» أن أمير الغناء العربي هاني شاكر يمتلك تاريخًا فنيًا حافلًا، وارتبط بجمهوره بعلاقة خاصة، حيث كان دائمًا يبادلهم رسائل الحب والتقدير، وأخر لقاء له كأنه كان بيودعنا.

رحيل الفنان هاني شاكر



رحل عن عالمنا اليوم الفنان هاني شاكر، عن عمر يناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض ورحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم تكشف أسرة الفنان هاني شاكر، تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان حتى الآن.

وعانى الفنان هاني شاكر، في أيامه الأخيرة من التهابات القولون، التي وصلت لمرحلة النزيف وأجرى على إثرها عملية جراحية لاستئصاله في مصر، قبل أن يسافر إلى فرنسا لاستكمال العلاج.

وكشفت نادية مصطفى، في وقت سابق تفاصيل مرض هاني شاكر، ورحلة المعاناة التي بدأها من مصر وحتى فرنسا.

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها على فيسبوك قائلة: “خلال الأيام الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعلومات غير الدقيقة حول الحالة الصحية للفنان الكبير وأخي الغالي هاني شاكر، لذا وجب توضيح الحقيقة كاملة، وهي على لسان أختي الغالية وزوجته الحبيبة السيدة نهلة توفيق”.