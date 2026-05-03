الكرملين: تراجع إمدادات النفط الروسية قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع

حذرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، من أن انخفاض كميات النفط الروسية في السوق العالمية؛ قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، في ظل استمرار نقص المعروض من الخام.

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم "الكرملين"، في تصريحات، اليوم: "إن خروج كميات إضافية من النفط الروسي من السوق؛ من شأنه أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل أكبر مما هي عليه حاليا، حيث تتجاوز بالفعل مستوى 120 دولارا".

وأشار إلى أن سوق النفط يواجه حاليا ضغوطا ناجمة عن تراجع الإمدادات، لا سيما في ظل التطورات المرتبطة بمضيق هرمز.

وأضاف أن عددا متزايدا من الدول تدرك الدور الذي يلعبه النفط والغاز الروسيان في دعم الاستقرار الاقتصادي على المستوى العالمي.

وكانت مجموعة "أوبك+"، التي تضم روسيا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها قررت زيادة إنتاج النفط بـ 188 ألف برميل يوميا، اعتبارا من يونيو 2026.