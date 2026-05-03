حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك لبرشلونة في مونت كارلو بدوري الشباب الإسباني

تألق المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بشكل لافت مع فريق برشلونة تحت 19 سنة، بعدما قاد فريقه لاكتساح فريق مونت كارلو خلال الجولة الأخيرة من دوري الشباب الإسباني.

وعاد اللاعب المصري إلى التشكيلة الأساسية، بعد غياب في الفترة الماضية بسبب إصابة عضلية؛ ليضع بصمته على أداء مميز بتسجيله 3 أهداف “هاتريك” في الشوط الأول.

وافتتح برشلونة التسجيل عبر نيل فيسينس، قبل أن يدخل حمزة عبد الكريم في أجواء اللقاء سريعاً بتسجيل الهدف الثاني، ثم أضاف هدفين آخرين ليوقع على “هاتريك” رائع خلال دقائق قليلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة برباعية نظيفة، وسط إشادة كبيرة بالمستوى الذي قدمه المهاجم المصري الشاب في عودته القوية للملاعب.