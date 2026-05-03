11 مليار جنيه زيادة.. برلمانية تزف أخبارا سارة بشأن التأمينات والمعاشات

أكدت النائبة رانيه صدقي، عضو مجلس الشيوخ ونائبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنه تم زيادة الموارد الخاصة بـ التأمينات والمعاشات بقيمة 11 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة الصندوق إلى 238.55 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم خلال خمس سنوات زيادة الصندوق بمعدل مليار جنيه سنويًا، مع احتساب فائدة مركبة تبدأ من 6.4% وتصل إلى 7%.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، خلال حوارها ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الميزانية الخاصة بصندوق التأمينات كانت محددة سابقًا بـ227 مليار جنيه، لكنها ارتفعت إلى 238.55 مليار جنيه، موضحة أن الهدف الأساسي هو زيادة الموارد وفض التشابك المالي بين وزارة المالية وصندوق المعاشات.

ولفتت إلى أن التعديلات الأخيرة على بعض مواد قانون التأمينات تصب في مصلحة المواطنين، حيث تسهم في تعزيز قدرة الصندوق على تقديم خدمات أفضل، بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمار آمن لأموال الصندوق.

وأشارت إلى أن التعديلات تستهدف معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يحقق التوازن بين الالتزامات المالية ويضمن استقرار التدفقات النقدية للهيئة، ومن ثم استمرار صرف المعاشات دون تعثر خلال السنوات المقبلة.