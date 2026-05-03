اقتصاد

الاستثمار: اختيار هيرميس مديرًا لطرح حصة من إحدى شركات التأمين لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
ولاء عبد الكريم

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصندوق السيادي المصري اختار بنك الاستثمار «إي إف جي هيرميس» مديرًا لطرح نسبة تصل إلى 20% من رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، وذلك في إطار تحركات الدولة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
 

توسيع الملكية عبر البورصة
 

يأتي هذا التوجه اتساقًا مع رؤية الوزارة وتكاملًا مع مستهدفات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال طرح حصص من الشركات التابعة عبر البورصة المصرية، في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعظيم قيمة الأصول، وتحسين مؤشرات الحوكمة والأداء المالي والتشغيلي، إلى جانب تعميق سوق رأس المال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
 

شفافية وتكافؤ فرص
 

وكان الصندوق السيادي قد وجه الدعوة لبنوك الاستثمار للتقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب، حيث تم نشر إعلان رسمي في الصحف والمواقع الإلكترونية لضمان تكافؤ الفرص بين المؤسسات الراغبة، وتنفيذ العملية وفق أفضل الممارسات الدولية من حيث الشفافية.
 

6 عروض محلية ودولية
 

وفي استجابة تعكس ثقة المؤسسات المالية في مناخ الاستثمار المصري، تلقى الصندوق السيادي نحو 6 عروض من بنوك استثمار محلية ودولية لإدارة عملية الترويج وتغطية الاكتتاب.
 

لجنة تقييم متخصصة
 

ولضمان أعلى درجات الكفاءة والحياد، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة ضمت خبراء من شركتي مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، تحت إشراف الصندوق السيادي، لتقييم العروض المقدمة من الجانبين الفني والمالي.
 

اختيار «هيرميس» مديرًا للطرح
 

وأسفرت أعمال التقييم، وبناءً على توصيات اللجنة الفنية، عن اختيار «إي إف جي هيرميس» مديرًا لعملية الطرح، مع ترجيح إنهاء الإجراءات وتنفيذ الطرح قبل نهاية النصف الثاني من عام 2026، وفق تقديرات بنك الاستثمار.
 


وتُعد شركة مصر لتأمينات الحياة من الشركات الرائدة في قطاع التأمين، حيث تأسست عام 1900، وتستحوذ على حصة سوقية تُقدر بنحو 22% من أقساط تأمينات الحياة في مصر، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مدعومة بنمو مستدام في الأرباح، بما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.
 

معايير فنية ومالية دقيقة
 

وشهدت مراحل التقييم عقد اجتماعات مكثفة مع بنوك الاستثمار المتقدمة، لمناقشة تفاصيل العروض وفق إطار تقييم دقيق، حيث شملت المعايير الفنية خبرة البنك في أسواق رأس المال، ومدى إلمامه بقطاع التأمين في مصر، وفهمه لطبيعة أعمال الشركة واستراتيجية الطرح، إلى جانب كفاءة فريق العمل المقترح.
أما التقييم المالي، فقد ركز على هيكل الأتعاب، بما في ذلك أتعاب النجاح والتكاليف المرتبطة بتنفيذ الصفقة، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة ممكنة للدولة من عملية الطرح.

سلطنة عُمان تفوز باستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه 2028

نتنياهو يكشف عن إطلاق مشروع خاص لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

