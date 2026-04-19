ترقب لعودة حمزة عبد الكريم في مواجهة برشلونة أتلتيك وكورنيلا

يستعد برشلونة أتلتيك لخوض مواجهة جديدة أمام كورنيلا، اليوم الأحد، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الإسباني، في لقاء مهم ضمن الجولة الـ28 من موسم 2025-2026، وسط طموحات كبيرة للفريق الكتالوني لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد كورنيلا في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة، ما يمنح أصحاب الأرض أفضلية نسبية على الورق، لكن دون التقليل من خطورة المنافس.

وتتجه الأنظار إلى المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي اقترب من العودة للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.

وكانت صحيفة سبورت قد أكدت عودة اللاعب للتدريبات الجماعية مؤخرًا، ما يفتح الباب أمام ظهوره في مواجهة اليوم، ولو لدقائق، بحسب رؤية الجهاز الفني.

وأشارت إلى أن هذه المباراة تعد واحدة من المحطات الحاسمة في تحديد مستقبل اللاعب داخل النادي، حيث تمثل المباريات المتبقية فرصة ذهبية لإثبات نفسه وإقناع الجهاز الفني بقدراته، خاصة مع ارتباط مستقبله بقرار تفعيل بند الشراء.

وشارك حمزة آخر مرة مع الفريق أمام “دام” قبل جولتين، ونجح في ترك بصمة مبكرة بتسجيل هدف في ظهوره الأول أمام ويسكا، بعد انضمامه إلى صفوف برشلونة قادمًا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتبقى مشاركة اللاعب محل ترقب، في ظل رغبة الجميع في استعادة أحد أبرز المواهب الهجومية الشابة بالفريق.