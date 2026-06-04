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منار غانم تكشف سر أمطار الصيف والعواصف الترابية: ارتفاع الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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منار غانم تكشف سر أمطار الصيف والعواصف الترابية: ارتفاع الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل

الأرصاد
الأرصاد
محمد البدوي

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما شهدته البلاد من أمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة؛ يُعد ضمن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تفرض أنماطًا جوية غير معتادة حتى خلال فصل الصيف.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج “آخر النهار”، أن القاهرة الكبرى سجلت درجة حرارة عظمى بلغت 38 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام بنحو 4 درجات، لافتة إلى أن الكتل الهوائية الصحراوية كانت السبب الرئيسي في هذا الارتفاع الملحوظ.


سقوط أمطار متفاوتة الشدة

وأضافت أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كانت قد حذرت مسبقًا من فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث شهدت مناطق من الصحراء الغربية أمطارًا رعدية، بينما تعرضت بعض المحافظات الأخرى لأمطار خفيفة، تزامنًا مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة خلال ساعات ما بعد الظهيرة.
 

نشاط الرياح سبق سقوط الأمطار

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سبق سقوط الأمطار مباشرة في عدد من المناطق المكشوفة والصحراوية، ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة نتيجة جفاف التربة وارتفاع درجات الحرارة.


حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، أكدت غانم أن الموجة الحارة لا تزال مستمرة، موضحة أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل طفيف غدًا بنحو درجتين لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، لكنها ستظل أعلى من المعدلات الطبيعية.


استمرار الأجواء شديدة الحرارة

وأوضحت أن درجات الحرارة ستتراوح خلال الفترة المقبلة بين 36 و38 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات الداخلية، على الأقل حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارًا.


ظواهر جوية مفاجئة

واختتمت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تصريحاتها بالتأكيد أن المواطنين يجب أن يعتادوا على مثل هذه التقلبات الجوية خلال فصل الصيف؛ في ظل التغيرات المناخية التي قد تتسبب في ظهور فرص أمطار أو ظواهر جوية مفاجئة حتى خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة الظواهر الجوية الطقس حالة الطقس

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