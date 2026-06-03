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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أمطار في عز الصيف.. تحذير من تغيرات مفاجئة بحالة الطقس

ارتفاع الرطوبة يضاعف الإحساس بالحرارة.. وتحذيرات الأرصاد من تقلبات جوية
ارتفاع الرطوبة يضاعف الإحساس بالحرارة.. وتحذيرات الأرصاد من تقلبات جوية
ياسمين القصاص

مع دخول فصل الصيف ذروته التدريجية، لا تقتصر معاناة المواطنين على ارتفاع درجات الحرارة المسجلة فقط، بل تمتد إلى عامل آخر أكثر تأثيرا في الإحساس بالطقس، وهو ارتفاع نسب الرطوبة. 

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد أجواءا حارة إلى شديدة الحرارة، تفرض التقلبات الجوية نفسها على المشهد، ما بين فرص لسقوط الأمطار ونشاط للرياح وظهور الشبورة المائية على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية.

وفي هذا الإطار، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مؤكدة تأثر مختلف أنحاء الجمهورية بارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق المعدلات المسجلة في الظل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ نهارا لتصل الأجواء إلى شديدة الحرارة على أغلب المناطق، بينما تكون حارة على السواحل الشمالية، ومع حلول الليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيا، خاصة في الساعات المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع الرطوبة سيكون الظاهرة الجوية الأبرز خلال الفترة المقبلة، لما له من تأثير مباشر في زيادة الشعور بحرارة الطقس، كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد لتصبح متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ولا تقتصر الظواهر الجوية المتوقعة على ارتفاع الرطوبة فقط، إذ تشير التوقعات إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة في بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، ما قد يسهم أحيانا في تلطيف الأجواء، بينما تظهر كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتشير التوقعات أيضا إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بنسبة حدوث تصل إلى 20%، مع احتمالية نشاط رياح قوية ومفاجئة في المناطق التي تتكون بها السحب الرعدية نتيجة الهواء الهابط المصاحب لها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال الفترة الحالية حالة من التقلبات الجوية الطبيعية لهذا الوقت من العام، موضحة أن فرص سقوط الأمطار تتركز بصورة أكبر على مناطق الصحراء الغربية والسواحل الشمالية ومحافظة الوادي الجديد، مع امتدادات محدودة نحو بعض مناطق الوجه البحري.

وأضافت شاكر، لـ "صدى البلد"، أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى تظل ضعيفة وغير مؤثرة، وقد تقتصر على رذاذ خفيف متقطع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، الأمر الذي يساعد على تكون بعض السحب المنخفضة دون أن يؤثر ذلك على حركة الحياة اليومية أو الأنشطة المختلفة.

وأشارت، إلى أن مناطق الصحراء الغربية والوادي الجديد تعد الأكثر تأثرا نسبيا بحالة عدم الاستقرار الجوي الحالية مقارنة بباقي المحافظات، إلا أن الطبيعة الجغرافية وقلة الكثافة السكانية في تلك المناطق تحدان من أي تداعيات أو تأثيرات سلبية محتملة.

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، توقعت الهيئة أن يكون البحر المتوسط معتدلا، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر واتجاه رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما البحر الأحمر فيتراوح بين معتدل ومضطرب، مع ارتفاع للأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 درجة مئوية للعظمى و24 للصغرى، فيما تسجل السواحل الشمالية 28 للعظمى و20 للصغرى، أما شمال الصعيد فتصل العظمى إلى 40 درجة والصغرى إلى 26 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى المعدلات بدرجة حرارة عظمى تبلغ 42 درجة مئوية وصغرى 29 درجة.

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 ونشرت صفحة هيئة الأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمتابعينها منذ قليل: "أجواء حارة على أغلب الأنحاء تكون شديدة الحرارة مع تقدم ساعات النهار.. مع تدفق السحب العالية والمتوسطة على مناطق من الصحراء الغربية.. ومن المتوقع أن يصاحبها فرص لسقوط الأمطار مع تقدم الوقت وتوافر الرطوبة السطحية تكون رعدية أحيانا.. ومن المتوقع أن تمتد السحب المتوسطة والعالية إلى سماء القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية من بعد ظهر اليوم".

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وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

العظمى

القاهرة 38

الإسكندرية 33

بور سعيد 30

مطروح 27

أسوان 42

حالة الطقس في الدول العربية

مكة المكرمة 42

أبوظبي 40

الكويت 44

بيروت 26

القدس 29

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 26

مدريد 32

لندن 18

بكين 32

موسكو 21

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة أمطار أمطار بالصيف الأرصاد الجوية

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