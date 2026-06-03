تلامس الـ50 .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

تشهد أجزاء من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية طقسا شديد الحرارة اليوم الأربعاء ، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الدمام إلى 46 درجة بينما تصل في الأحساء إلى 48 درجة مئوية.

وووفق التقرير الصادر عن الأرصاد السعودية ؛ فمن المتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم.

ولفتت الأرصاد السعودية إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.