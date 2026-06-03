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سحب رعدية تضرب هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سحب رعدية تضرب هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر) في بيانها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء الموافق 03 يونيو 2026. وتوقعت الهيئة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة


أفاد البيان بأن الطقس سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً على السواحل الشمالية، ويعود معتدلاً إلى مائل للحرارة ليلاً. كما أشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة مئوية.

وقد جاءت درجات الحرارة المتوقعة للمناطق الرئيسية على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة

حذرت الأرصاد من عدة ظواهر جوية تشهدها البلاد على فترات متقطعة خلال اليوم:

شبورة مائية كثيفة: تتكون من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، ووسط سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد وقد تكون كثيفة أحياناً.

أمطار وسحب رعدية: هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث (20% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وبعض مناطق الصحراء الغربية. كما تتكون سحب متفرقة على جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريباً).

نشاط رياح وهواء هابط: تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين (30 إلى 35) كم/ساعة. ونبهت الهيئة إلى احتمال مصاحبة السحب الرعدية لنشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب على بعض المناطق.

تنويه هام من الأرصاد:

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة. وتؤكد الهيئة أن هذا التنبؤ يتم إصداره بناءً على دراسة أحدث خرائط الطقس، ويتم التحديث فور حدوث أي تغيير، لذا يرجى متابعة التحديثات اليومية.

الأرصاد تحذر ارتفاع درجات الحرارة سحب رعدية

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