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تصل إلى 44 درجة مئوية.. الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصل إلى 44 درجة مئوية.. الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 4 يونيو حتى الاثنين 8 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، وحار على السواحل الشمالية، على أن يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة خلال فترات الليل.

الظواهر الجوية

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

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كما أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية يوم الخميس، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% على بعض المناطق، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة واحدة ودرجتين مئويتين فوق القيم المسجلة في الظل.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 29 و32 درجة. أما شمال الصعيد فتصل العظمى إلى 41 درجة، في حين تسجل جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية لتتراوح بين 43 و44 درجة مئوية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع متابعة النشرات الجوية الصادرة بشكل دوري للاطلاع على أي مستجدات في حالة الطقس.

أمطار ارتفاع نسب الرطوبة درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

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