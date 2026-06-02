الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم مع ارتفاع الرطوبة وفرص شبورة وأمطار خفيفة

أكد محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة ليلًا.

وأوضح القياتي، في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 1 إلى 2 درجة مئوية في الظل، ما يجعل الأجواء أكثر حرارة من المُسجّل فعليًا.

شبورة مائية على الطرق

وأشار إلى امكانية تكوّن شبورة مائية في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

فرص أمطار ورياح نشطة

وأضاف أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية بنسبة تصل إلى 20%، وقد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/س، مع احتمال نشاط رياح قوية ناتجة عن السحب الرعدية في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

وتشهد البلاد تفاوتًا في درجات الحرارة بين المحافظات، حيث تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة للعظمى، و6 أكتوبر 37 درجة، بينما ترتفع في جنوب الصعيد لتصل إلى 42 درجة في بعض المناطق مثل قنا وأسوان، مع أجواء شديدة الحرارة نهارًا.

واختتم القياتي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة توخي الحذر خلال ساعات الذروة، واتباع الإرشادات العامة لتفادي آثار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.