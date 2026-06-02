وزير خارجية فرنسا: "لا شيء يبرر" استمرار الاحتلال الإسرائيلي للبنان

قال وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء إنه لا يوجد ما يبرر بقاء القوات الإسرائيلية في عمق الأراضي اللبنانية، وذلك في أعقاب أعمق توغل في الأراضي اللبنانية منذ عقدين.

اشتبكت إسرائيل وحزب الله طوال الليل على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجانبين اتفقا على وقف القتال قبل المحادثات التي تستضيفها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان.

"لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلال إسرائيل المطول في عمق الأراضي اللبنانية"، هذا ما صرح به وزير الخارجية جان نويل بارو لقناة فرانس تي في.

استولت القوات الإسرائيلية يوم الأحد على قلعة بوفورت، التي تتمتع بإطلالات واسعة على جنوب لبنان.

استخدمت القوات الإسرائيلية القلعة، المعروفة أيضاً باسم قلعة الشاكيف، كقاعدة خلال احتلالها السابق لجنوب لبنان الذي استمر عقدين وانتهى في عام 2000.

أعلنت طهران أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال شرطاً أساسياً لأي اتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب .