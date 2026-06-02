نائب الرئيس الصيني: يتعين على بكين والمملكة المتحدة العمل على تعزيز التواصل الاستراتيجي

قال نائب الرئيس الصيني هان تشنج ، إنه يتعين على الصين والمملكة المتحدة أن تتحملا معاً مسؤولياتهما باعتبارهما دولتين كبيرتين، وأن تعملا على تعزيز التواصل الاستراتيجي بينهما، وترسيخ الزخم الإيجابي للعلاقات الثنائية، واستكشاف فرص جديدة، وتعزيز التبادلات بين شعبي الدولتين.

وأضاف هان خلال اجتماعه مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر ، في بكين اليوم (الثلاثاء)، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن قائدي الصين والمملكة المتحدة اتفقا في يناير على تطوير شراكة استراتيجية شاملة طويلة الأمد ومستقرة بين البلدين، ما يفتح فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية بينهما، مشيرا إلى أن تحسين العلاقات الثنائية بين الدولتين يخدم مصالح شعبيهما.

ودعا الجانبين إلى العمل معاً لممارسة التعددية الحقيقية، والمضي قدماً معاً في إصلاح الحوكمة العالمية، وتحقيق مزيد من الاستقرار واليقين للعالم.

ومن جانبها أوضحت وزيرة خارجية المملكة المتحدة، إن بين المملكة المتحدة والصين مصالح مشتركة وإمكانات تعاون كبيرة في مجالات مثل التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والتنمية الخضراء، والتصدي لتغير المناخ.

وأضافت كوبر أن المملكة المتحدة مستعدة للعمل مع الصين على تنفيذ التوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين قائدي الدولتين، والانخراط معاً في حوار إيجابي وتعاون بنَّاء، والتصدي معاً للتحديات.

