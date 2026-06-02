الدفاع الجوي الروسي يدمر 148 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 148 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

وذكرت الوزارة ـ في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - أنه تم تدمير المسيرات في مقاطعات: بيلجورود وبريانسك وفولغوجراد وكورسك وأوريول وروستوف وسمولينسك، وإقليم كراسنودار، والقرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

وفي سياق متصل ..صرّح رئيس قسم التخطيط والتدابير المضادة في الفيلق الـ11 التابع لقوات المجموعة "كارتا"، لـ"سبوتنيك": "خلال عمليات لطائرات الاستطلاع والهجوم المسيّرة التابعة للفيلق، بلغت خسائر التشكيلات الأوكرانية في قطاع خاركوف أكثر من 110 محطات "ستارلينك"، في مايو الماضي.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الروسية، وردا على هجمات نظام كييف، استهدفت ليلا بضربة واسعة النطاق، شملت صواريخ فرط صوتية، شركات الصناعة الدفاعية الأوكرانية.