سباليتي يطلب دياز.. واللاعب يحسم موقفه من يوفنتوس

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن المدرب لوتشيانو سباليتي وضع الدولي المغربي إبراهيم دياز ضمن أولوياته لتدعيم صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار سعي النادي لاستعادة بريقه والمنافسة بقوة على مختلف البطولات.

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن إدارة يوفنتوس تدرس إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مستفيدة من صعوبة حصوله على دقائق لعب منتظمة داخل الفريق الملكي في ظل المنافسة الشرسة على المراكز الهجومية.

وأشار التقرير إلى أن دياز لا يمانع خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، لكنه حسم موقفه بوضع شرط واضح يتمثل في رفض إدراج أي بند يمنح يوفنتوس حق شراء عقده بشكل نهائي، إذ يفضل الإبقاء على ارتباطه بريال مدريد.

وخاض اللاعب المغربي البالغ من العمر 26 عامًا 42 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 9 أهداف، رغم اعتماده في أغلب الأحيان كورقة بديلة في الخط الأمامي.

من جانبه، لا يرفض ريال مدريد فكرة إعارة دياز، لكنه يفضل تأجيل اتخاذ القرار النهائي إلى حين الانتهاء من بعض الملفات الداخلية، ما يجعل مستقبل اللاعب مفتوحًا على جميع الاحتمالات خلال الأسابيع المقبلة.