شطا : موسم حصاد القمح استثنائي وارتفاع إنتاج الحبوب يدعم الأمن الغذائي

أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن موسم حصاد القمح هذا العام يُعد “استثنائيًا” وغير مسبوق في تاريخ الزراعة المصرية، مشيرًا إلى تحقيق طفرة واضحة في الإنتاجية.

مشروعات قومية تعزز الإنتاج الزراعي

وأوضح خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن ما تشهده الدولة من توسعات زراعية ومشروعات كبرى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، إلى جانب مشروعات غرب المنيا وبني سويف وتوشكى وشرق العوينات وسيناء، ساهم بشكل مباشر في دعم منظومة الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.

3.6 مليون طن قمح.. 70% من المستهدف

وأشار “شطا” إلى أن هذه الجهود أسفرت عن إنتاج نحو 3.6 مليون طن من القمح، وهو ما يمثل قرابة 70% من المستهدف السنوي البالغ 5 ملايين طن، في خطوة تعكس تقدمًا ملحوظًا في ملف الاكتفاء الذاتي.

استقرار زراعي وتوسع أفقي في الرقعة الزراعية

وأكد أن الدولة تمضي في التوسع الزراعي الأفقي بشكل كبير، ما يعزز من استقرار الإنتاج الزراعي ويقلل من الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، مع استمرار تنفيذ مشروعات قومية ضخمة لدعم هذا الاتجاه.