شوبير يكشف عن موقف لا ينسى مع محمد صلاح وميدو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف شخص مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وأحمد حسام ميدو مع مصطفى شوبير حارس مرمى الفراعنة في بدايته

وقال شوبير : فيه موقف لتلات أو اربع لاعبين لن انساه، وكان ذلك في بداية مصطفى شوبير وقتها كان ولد صغير ولعب مباراة ضد اثيوبيا مع منتخب مصر للناشئين وخسروا والناس كلها قالت ابناء عاملين ومجاملات.

وواصل : مصطفى من النوع الحساس فالولد دخل اوضته وقفل عليه وبعدين فجأة خرج ووشه منور، وسالته ماذا حدث؟ قال لي محمد صلاح وميدو.

واختتم شوبير : موقف ميدو ومحمد صلاح مع مصطفى شوبير لن أنساه مهما حدث.