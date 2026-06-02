قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة
سيولة مرورية.. الكوبري العائم الجديد أحدث مشروعات الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد
منصة مصر الصناعية الرقمية تطرح 400 قطعة أرض لدعم الإنتاج وتقليص فجوة الاستيراد
ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يستقبل أول أفواج حجاج البر العائدين من الأراضي المقدسة
الرئيس السيسي: السلام الدائم في الشرق الأوسط يبدأ بحل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية
7 قطاعات صناعية أولوية و400 شركة عارضة.. الغذاء يتصدر استراتيجية الصناعة المصرية
الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات
بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: السلام الدائم في الشرق الأوسط يبدأ بحل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، مكونا من اليزابيث بيرنز كورن، رئيسة مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، ويليام داروف، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن محورية التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين البلدين من أجل تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة التحديات المشتركة، وخاصة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكدًا سيادته ضرورة مواصلة دفع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن أعضاء الوفد أعربوا عن تقديرهم البالغ لزيارة مصر ولقاء الرئيس، وثمنوا كذلك العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، معربين كذلك عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث استمع ممثلو الوفد لرؤية الرئيس لسبل تحقيق الاستقرار الإقليمي، حيث تطرق الرئيس في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الحالي ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الأزمة الحالية، ولتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد كذلك على أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وفق مقررات الشرعية الدولية واستنادًا لحل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي. 


ومن جانبهم، ثمن أعضاء الوفد رؤية الرئيس لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أيضًا محورية العلاقات المصرية الأمريكية والتنسيق القائم بين البلدين من أجل الحفاظ على السلم الإقليمي.

السيسي مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

وصول جثمان سهام جلال لمسجد حسن الشربتلي لتأدية صلاة الجنازة

وصول جثمان سهام جلال لمسجد حسن الشربتلي لتأدية صلاة الجنازة

سهام جلال

قبل وفاتها| موقف صادم لـ سهام جلال مع أمير كرارة.. وأحمد السقا: محدش ساعدني

مسلسل ورد على فل وياسمين

الحلقة الرابعة من مسلسل «ورد على فل وياسمين».. صدمة صبا مبارك بمرضها

بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

علامات تدل على خطورة التوتر على صحتك.. إشارات لا يجب تجاهلها

توتر
توتر
توتر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد