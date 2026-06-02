النائبة زينب بشير: قطاع الرقمنة في عهد الرئيس السيسي شهد طفرة غير مسبوقة والذكاء الاصطناعى "ضرورة"

أكدت النائبة زينب بشير عضو مجلس النواب أن عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع الرقمنة وخصوصا فيما يتعلق برقمنة الخدمات الحكومية وغيرها، مشددة على ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والرقمنة في كافة مجالات الحياة والمجتمع وكذلك ضرورة المواكبة مع تطبيقيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت النائبة زينب بشير، في حوار إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا وغير مسبوق بالتكنولوجيا الحديثة ويسعى دائما أن تكون مصر في مقدمة الدول التي تتطور في هذا القطاع بشكل سريع، مشيرا إلى أنه منذ أن تولى السيد الرئيس وهو حريص على أن يوفر كافة الإمكانيات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية ودعم شباب المبرمجين.

وأضافت أن الدولة المصرية منفتحة على كافة الخبرات والتجارب العالمية من أجل توطين صناعة التكنولوجيا في مصر وهو ما يعمل عليه الرئيس السيسي خلال جولاته الخارجية أو اللقاءات مع الشركات العالمية في هذا القطاع، موضحة أنه تم توفير العديد من الحوافز والمميزات للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التكنولوجيا والمعلومات بمصر.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي يعمل جاهدا على توسيع مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وإطلاق المبادرات التعليمية التكنولوجية مثل مبادرة التعلم التكنولوجي لتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا وكذلك إنشاء أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي القدرات الخاصة لتطوير التكنولوجيات المساعدة وخلق بيئة دامجة تتيح فرص تدريبية لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.

وكشفت النائبة زينب بشير أنها قدمت طلبا رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب مدعوما بتوقيع أكثر من 60 نائباً لإنشاء لجنة نوعية جديدة بشأن مجالات الذكاء الاصطناعي حرصا منها على مواكبة التطويرالتكنولوجي العلمي والعالمي في هذا القطاع المهم، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح لقى ترحيبا كبيرا من العديد من النواب والمتخصصين والخبراء نظرا لأهمية مجال الذكاء الاصطناعي واعتماد كافة المجالات عليه حاليا.

ونوهت إلى أن طلب استحداث لجنة لمجالات الذكاء الاصطناعي تأتي من منطلق مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية ومدى تأثير استخدامات الذكاء الاصطناعي سواء الإيجابية أو السلبية على مجتمعنا وشبابنا.

وأوضحت أن هذه اللجنة حال استحداثها ستكون مسئولة عن وضع التشريعات الخاصة بمجالات الذكاء الاصطناعي وكذلك وضع استراتيجية وطنية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من تطبيقاته في دعم التنمية وتحسين كفاءة الخدمات، مع وضع الضوابط التشريعية والأخلاقية اللازمة للحد من مخاطره وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم

ولفتت النائبة زينب بشير إلى أنها سبق وتقدمت بأن يتم إنشاء مجلس أعلى للذكاء الاصطناعى، من اختصاصته أن يضع السياسات العامة لهذا الملف والتعامل معه وترسيخه باعتباره أولوية للمستقبل، مؤكدا أن العالم يتحول سريعا تكنولوجيا ونحن يجب علينا أن نسير سريعا في نفس الاتجاه مع الاحتفاظ بما يتناسب مع أهداف أمننا القومي والمجتمعي.