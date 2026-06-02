رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء الجسر الجوي بإعادة 889 من حجاج القرعة لأرض الوطن

أ ش أ

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج اليوم "الثلاثاء"، بدء تسيير الجسر الجوي بين جدة والقاهرة؛ لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن.

وقال مساعد وزير الداخلية، في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة، إنه تم إعادة 889 حاجاً من قرعة محافظة كفر الشيخ إلى أرض الوطن، بعد انتهائهم من آداء مناسك الحج، فيما سيتم غداً “الأربعاء” إعادة 898 حاجاً من قرعة محافظات البحيرة، جنوب سيناء، وشمال سيناء.

وأشار إلى رفع درجات الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بمكة المكرمة، والدفع بعدد كاف من ضباط وأفراد البعثة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ لسرعة إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن، وكذلك الإشراف على منظومة نقل حقائبهم.

وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، كل حاج الالتزام بالوزن المقرر للحقائب خلال السفر، وألا يزيد على 46 كيلو جراماً، بواقع حقيبتين، كل حقيبة لا تزيد على 23 كيلو جراماً، بالإضافة إلى حقيبة أخرى صغيرة لا تزيد على (5 كيلو جرامات) يصطحبها معه الحاج على الطائرة، ليضع بها أمتعته الشخصية.

في السياق ذاته، أعلن تفويج 968 حاجاً من قرعة محافظتي المنوفية وقنا للمدينة المنورة؛ لقضاء 5 أيام بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم العودة مباشرة من المدينة المنورة إلى أرض الوطن.

الحالة الصحية للحجاج المصريين

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين بخير.

وأوضح أن أعضاء البعثة الطبية، وكذلك الفريق الطبي لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافق لبعثة حج القرعة، يواصلون الليل بالنهار؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لضيوف الرحمن؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.

