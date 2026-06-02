4 شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت جبشيت وأنصار بلبنان

صعدت القوات الإسرائيلية من اعتداءاتها على مناطق عدة في محافظة النبطية، حيث نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت مركز الدفاع المدني اللبناني على طريق المسيل في بلدة كفرصير، ما أدى إلى تدميره بالكامل.. وكان المركز قد أخلى من العناصر منذ أيام كإجراء احترازي.

وفي بلدة جبشيت، استشهد شخصان جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفتهما داخل مشتل كانا يعملان فيه، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، وسط حالة من التوتر والترقب في المنطقة.

كما واصلت المسيرات الإسرائيلية استهدافاتها، فشنت غارة على دراجة نارية في شارع الشهيد صبرا في بلدة تول، وأخرى على سيارة في حي ضيعة العرب في بلدة أنصار أدت إلى سقوط شهيدين ، فيما تعرض حي كسار الزعتر في مدينة النبطية لغارة جوية، من دون أن تتوافر على الفور معلومات نهائية حول حجم الخسائر الناجمة عن هذه الاعتداءات.