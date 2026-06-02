أستاذ قانون يكشف تفاصيل تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت

كشف الدكتور أحمد القرماني أستاذ القانون، تفاصيل تشريعات لتنظيم استخدام الأطفال للموبايل والإنترنت وتأثيرها على وعيهم، موضحا أن الكثير من الدول قررت ألا تترك الأطفال فريسة للأطفال في الصغر.

وقال الدكتور أحمد القرماني، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن شركات التكنولوجيا تحكمت في الفترة الأخيرة في تشكيل الوعي لدى الأطفال، موضحا أن دول فرنسا وأستراليا وبريطانيا في مواجهة هذا الأمر، وخطورة استخدام الأطفال للإنترنت.

وذكر أن القضية لم تقتصر فقط على الإدمان السلوكي، بل تطور الأمر ليشمل ارتكاب كوارث اجتماعية ضخمة وجرائم صعبة، بعد طمس هوية الكثير من الأطفال.

وتابع: مصر مستهدفة، وحماية الأطفال أمر ضروري، لأن حماية الأطفال هو أمن قومي، وهناك مخططات لحجب المواقع وتقنين استخدام الإنترنت.