الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات
بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
بدء التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل الدولية
أرقام قميص محمد صلاح وحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر بكأس العالم
الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة
الوزراء: شرق بورسعيد .. ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خبراء يكشفون عن إعادة تفعيل مخططات إسرائيلية قديمة لمصادرة عقارات تاريخية بالقدس

أ ش أ

حذر الخبير الفلسطيني في شئون القدس والاستيطان خليل التوفكجي من مخططات إسرائيلية تستهدف مصادرة عقارات ومحال تجارية فلسطينية تاريخية في منطقة طريق باب السلسلة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، معتبرا أن ما يجري حاليا يعيد إلى الأذهان عمليات المصادرة الواسعة التي نفذها الاحتلال عقب احتلال القدس عام 1967.

وقال التوفكجي، في تصريحات له ، إن الاحتلال سبق أن أعلن في أبريل 1968 مصادرة 116 دونما اي 116 الف متر مربع ،داخل البلدة القديمة للمصلحة العامة، قبل أن يهدم حارة المغاربة بالكامل ويصادر أحياء فلسطينية عدة، من بينها حارة الشرف وأحياء أخرى، ما أدى إلى تهجير السكان الفلسطينيين وإحداث تغيير جذري في معالم المنطقة.

وأضاف أن الاحتلال يسعى حاليا إلى تفعيل قرارات مصادرة قديمة لم تنفذ على مدار عقود، بهدف الاستيلاء على المحال التجارية والعقارات الواقعة في منطقة باب السلسلة، وإيجاد ممر يربط بين باب الخليل وحائط البراق، بما يؤدي إلى إفراغ المنطقة من أصحابها الفلسطينيين.

من جانبه، أكد الباحث المقدسي في سجلات الأوقاف فواز عطية أن المسار القانوني يمثل الخيار الأهم للتصدي لأي خطوات إسرائيلية تستهدف هذه العقارات، مشددا على أن القوانين التي تستند إليها سلطات الاحتلال لا تنطبق على منطقة باب السلسلة.

وأوضح عطية أن إسرائيل تعتمد عادة على قانون "أملاك الغائبين" أو إجراءات مصادرة مرتبطة باعتبارات أمنية أو ما يسمى الاستملاك للمنفعة العامة، إلا أن أيا من هذه الأسس القانونية لا ينطبق على العقارات المستهدفة في باب السلسلة.

وأشار إلى أن معظم العقارات الموجودة في المنطقة تدار من قبل الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إضافة إلى وجود أوقاف عائلية خاصة ما زالت قائمة ولها أصحاب ومستحقون ومتولون يديرونها.

ولفت إلى أن العقارات المستهدفة تضم مباني تاريخية يعود بعضها إلى العهدين الأيوبي والمملوكي، فيما يرجع بعضها الآخر إلى الحقبة العثمانية، مؤكدا أن هذه الممتلكات تتمتع بقيمة تاريخية وتراثية كبيرة.

وجاءت تصريحات التوفكجي وعطية ضمن تقرير عرضه برنامج "عين على القدس" بالتليفزيون الأردني حول موافقة الحكومة الإسرائيلية على تشكيل طاقم حكومي مشترك يضم عددا من الوزارات لبحث إمكانية تنفيذ قرارات مصادرة قديمة تشمل منازل ومحال تجارية ومباني تاريخية في منطقة طريق باب السلسلة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

ووفقا للتقرير، تعود جذور هذه القرارات إلى عام 1968 عندما أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة 116 دونما/الف متر مربع تضم عشرات العقارات الفلسطينية الواقعة جنوب طريق باب السلسلة، إلا أن القرار لم يطبق فعليا طوال العقود الماضية قبل أن تعود الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى بحث تفعيله مجددا.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أدانت المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في منطقة باب السلسلة بالحرم القدسي الشريف، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.

