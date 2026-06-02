انطلاق فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية 2026 بإيبارشية مطروح والخمس مدن الغربية

إفتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا كاراس مهرجان الكرازة المرقسية لعام ٢٠٢٦، بإيبارشية مطروح والخمس مدن الغربية وجزيرة مالطا ، حيث ابتداء نيافته الإفتتاح بكنيسة الشهيدين بأسرة العذراى الحكيمات لخدمة بنات المرحلة الإعدادية، حيث قام نيافته بقص شريط المهرجان معلناً بدء الفعاليات رسمياً.

وبدأت الإحتفالية بتقديم شعار الهرجان ، تلاها عرض مسرحى هادف يبرز دور المهرجان وفوائده الروحية والعملية ، بحضور الأباء كهنه الكنيسة وخدام المهرجان والمشتركين فى المهرجان .

وفى الختام قدم نيافته كلمه شكر لكل الحضور وحثهم على المشاركة فى المهرجان والإستفادة منه ثم أخذ معهم بعض الصور التذكارية بهذه المناسبة وقام بتوزيع هدايا تذكارية بسيطة على المشتركين والخدام.

بعد ذلك توجه نيافته لكنيسة السيدة العذراء حيث افتتح المهرجان لخدمة حضانة وإبتدائى بكنيسة الشهيد أبانوب ، بحضور الأباء كهنة الكنيسة والأطفال المشاركين من مرحلة حضانة وإبتدائي وخدامهم ، بدأ نيافته الإحتفال بقص شريط المهرجان معلنا بدء الفعاليات رسميا ، بدأت الأحتفالية بتقديم شعار الهرجان ، ثم تقديم مسابقة بمناسبة الإفتتاحية وعرض فيديوهات هادفة وتذكارية بهذه المناسبة.

ثم وجه نيافتة كلمة للأطفال شجعهم على الحضور والإشتراك وختم نيافته الإفتتاح بالصلاة وأخذ بعض اللقطات التذكارية بهذه المناسبة وتوزيع هدايا تذكارية للأطفال المشاركين وأسرهم وخدامهم.