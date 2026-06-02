حاولوا الهرب.. القبض على سائق قيّد أطفاله الثلاثة بسبب خلافات مع زوجته في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من زوج نجلة شقيقتها لتقييد أبنائه والاعتداء عليهم بالضرب في بني سويف.

تم تحديد وضبط المشكو في حقه سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن وبسؤاله أقر بوجود خلافات عائلية بينه وزوجته ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز تركت على إثرها مسكنهما والتوجه لمسكن والدها للإقامة بصحبته، وبتاريخ 29 مايو الماضي حاول أبنائه أعمارهم "13،10،8" الهرب من المنزل للتوجه لوالدتهم، فأعادهم إلى المنزل وقيدهم واعتدي عليهم بالضرب دون إصابتهم وإرسال الصور لزوجته وتهديدها بإلحاق الأذى بهم لإجبارها على العودة إلى منزلهما، وبسؤال والدة الأطفال المشار إليهم أيدت ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الأطفال لوالدتهم وأخد التعهد اللازم عليها بحسن رعايتهم.