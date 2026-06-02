الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على زوجها وإحداث إصابته، والزعم بقيام أحد ضباط الشرطة بمركز شرطة كفر الزيات بالبحيرة بتلفيق قضية لزوجها لإجباره على التنازل عن الشكوى.

تبين بالفحص أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 17 مارس الماضي نشبت مشاجرة بين طرف أول: زوج القائمة على النشر، عاطل له معلومات جنائية، مصاب بجرح قطعي بالظهر، وطرف ثانٍ: عامل "مصاب بجروح وكدمات وسحجات متفرقة"، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب، مما أدى لحدوث إصابتهما، لخلاف بينهما حول أولوية المرور حال قيادة كل منهما دراجة نارية، وقيام الأول بسرقة الدراجة النارية الخاصة بالثاني "لذات الخلافات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما في حينه، وما زالت متداولة قضائيًا.

وبسؤال القائمة على النشر (ربة منزل "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة المركز)، أقرت بادعائها الكاذب في محاولة لتمكين زوجها من الاستفادة من ذلك قضائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لادعائها الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.