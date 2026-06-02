عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من سرقة إحدى السيدات بعض المشغولات الذهبية من داخل المحل الخاص بها بأسلوب "المغافلة" في كفر الشيخ.

تبين بالفحص أنه بتاريخ 11 مايو الماضي تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ من (القائمة على النشر) بتضررها من إحدى السيدات لسرقتها بعض المشغولات الذهبية من داخل المحل الخاص بها الكائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".

وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة أسيوط، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ابنتها (ربة منزل "لها معلومات جنائية") "أمكن ضبطها"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.