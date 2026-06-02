خلاف على البيع والشراء.. ضبط مالكي محلين لبيع أطعمة الكلاب لتعديهما على بعضهما في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته ومحاولة سرقته بالإكراه وتهديده للتنازل عن محضر قام بتحريره ضدهم بالقاهرة.

بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28 مايو المنقضى تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من القائم على النشر، وهو مالك محل لبيع أطعمة الكلاب بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعى وسحجات متفرقة، بتضرره من مالك محل آخر يعمل بذات المجال لقيامه بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته لخلافات بينهما حول البيع والشراء.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اتهم الشاكى بالتعدى عليه وإحداث إصابته بسحجات متفرقة لذات الخلافات، ونفى تعديه عليه لسرقته بالإكراه أو للتنازل عن محضر قام بتحريره ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.