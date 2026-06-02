أحدهم سوابق.. القبض على 3 أشخاص ضربوا موظفا بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة.

تم تحديد القائم على النشر، موظف "مصاب بجروح قطعية متفرقة" - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبسؤاله قرر بتضرره من 3 أشخاص لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته المنوه عنها، لخلافات بينهم وبين شقيقته حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو في حقهم 3 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم، وضبط بحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.