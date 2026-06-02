لا يحمل رخصة قيادة.. القبض على سائق ميكروباص لتحصيله أجرة أزيد من المقررة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بالصورة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة "- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 27 مايو المنقضى على النحو المشار إليه حال سيره بمنطقة أبيس.

تم التحفظ على السيارة الميكروباص.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.