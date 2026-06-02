خريطة أماكن 23 مدرسة مصرية يابانية جديدة “عربي ولغات” تنطلق العام المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خريطة أماكن 23 مدرسة مصرية يابانية جديدة “عربي و لغات” تنطلق العام الدراسي المقبل .

وجاءت خريطة توزيع المدارس المصرية اليابانية الجديدة الـ 23 كالتالي :

المدرسة المصرية اليابانية بالانفوشي لغات - الاسكندرية

المدرسة المصرية اليابانية بالعجمي لغات - الاسكندرية

المدرسة المصرية اليابانية بالحي الخامس بأكتوبر “عربي” - الجيزة

المدرسة المصرية اليابانية بالحي الخامس بأكتوبر “لغات” - الجيزة

المدرسة المصرية اليابانية بالسنبلاوين لغات - الدقهلية

المدرسة المصرية اليابانيةبميت غمر 2 لغات - الدقهلية

المدرسة المصرية اليابانية بههيا لغات - الشرقية

المدرسة المصرية اليابانية بالزقايق 2 لغات - الشرقية

المدرسة المصرية اليابانية بالسيدة زينة عربي - القاهرة

المدرسة المصرية اليابانيةببدر 2 لغات - القاهرة

المدرسة المصرية اليابانية بشبرا 2 لغات - القاهرة

المدرسة المصرية اليابانيةبحدائق القبة لغات - القاهرة

المدرسة المصرية اليابانية بحدائق القبة عربي - القاهرة

المدرسة المصرية اليابانية بمصر الجديدة 1 ألماظة لغات - عربي

المدرسة المصرية اليابانية بمصر الجديدة 2 الكلية الحربية لغات - القاهرة

المدرسة المصرية اليابانية بشرق مدينة نصر لغات - القاهرة

المدرسة المصرية اليابانية بشرق مدينة نصر عربي - القاهرة

المدرسة المصرية اليابانية بغرب مدينة نصر لغات - القاهرة

المدرسة المصرية اليابانية بشبرا 3 بالساحل عربي - القاهرة

المدرسة المصرية اليابانية بحلوان لغات - القاهرة

المدرسة المصرية اليابانية بالعبور 2 لغات - القليوبية

المدرسة المصرية اليابانية ببنها 2 لغات - القليوبية

المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة 3 عربي - دمياط

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة (لغات وعربي) للعام الدراسي المقبل 2026/ 2027، وذلك حتى 21 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم:

https://ejspa4students.moe.gov.eg/

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير تعليم متميز يعتمد على تنمية مهارات الطلاب وبناء الشخصية، وفقًا لأحدث النظم التعليمية والممارسات التربوية التى تطبق أساليب التعليم اليابانية الحديثة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي المقبل سيشهد انطلاق الدراسة في إجمالي 101 مدرسة على مستوى الجمهورية، بما يعكس النجاح المتواصل لهذا النموذج التعليمي والإقبال المتزايد من أولياء الأمور عليه.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء فترة التقديم، والاستفادة من الفرصة المتاحة للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة.