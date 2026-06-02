الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

طائرات تدخل ملاعب المونديال.. ثورة جديدة لإنقاذ الجماهير في كأس العالم 2026| إيه الحكاية

أمينة الدسوقي

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، تستعد الدول المستضيفة للحدث العالمي الأكبر في كرة القدم لتطبيق أحدث التقنيات من أجل تعزيز سلامة الجماهير. 

وفي خطوة غير مسبوقة، ستعتمد الملاعب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على الطائرات المسيرة "الدرونز" للقيام بمهام الإسعاف الأولي والاستجابة السريعة للحالات الطبية الطارئة داخل المدرجات.

استجابة أسرع من سيارات الإسعاف

تسعى اللجان المنظمة للبطولة إلى الحد من الحوادث الصحية المفاجئة التي شهدتها الملاعب خلال السنوات الأخيرة، والتي تسببت في توقف العديد من المباريات.

 ومن المنتظر أن تؤدي الطائرات المسيرة دورًا حيويًا في الوصول السريع إلى المصابين داخل الحشود، ما يساهم في إنقاذ الأرواح وتقليل فترات توقف المباريات.

وتتميز هذه التقنية بقدرتها على تجاوز الازدحام والوصول إلى مواقع يصعب على فرق الإسعاف التقليدية بلوغها بالسرعة المطلوبة، الأمر الذي قد يحدث فارقًا حاسمًا في الدقائق الأولى للحالات الحرجة.

معدات طبية متطورة على متن الطائرات

بحسب تقارير إعلامية، سيتم تجهيز الطائرات المسيرة بمجموعة من الأدوات الطبية الضرورية، من بينها أجهزة تنظيم ضربات القلب، وحقن الأدرينالين، وحقائب الإسعافات الأولية المتكاملة.

كما ستزود بأنظمة اتصال متقدمة تسمح للموجودين بجوار المصاب بالتواصل المباشر مع مسعفين متخصصين، للحصول على إرشادات فورية حول كيفية التعامل مع الحالة حتى وصول الفرق الطبية.

طائرات قادرة على الوصول إلى أصعب المواقع

واختارت شركة "موتورولا سوليوشنز"، المسؤولة عن توفير الحلول الأمنية للبطولة، طائرات من طراز "غارديان" لتنفيذ هذه المهمة.

 وتستطيع هذه الطائرات حمل ما يصل إلى 4.5 كيلوجرام من المعدات الطبية، مع إمكانية الهبوط بدقة عالية داخل المدرجات والمناطق المزدحمة.

وتمثل هذه القدرات نقلة نوعية في خدمات الطوارئ داخل المنشآت الرياضية الكبرى، خاصة في الفعاليات التي تشهد حضور عشرات الآلاف من المشجعين.

حماية الأجواء المحيطة بالملاعب

بالتوازي مع مهام الإنقاذ، سيتم تطبيق منظومة متطورة لحماية المجال الجوي فوق الملاعب ومراكز التدريب ولهذا الغرض، تتعاون "موتورولا سوليوشنز" مع شركة "سكاي سيف" المتخصصة في رصد وتتبع الطائرات المسيرة غير المصرح بها.

وتشمل المنظومة تقنيات متقدمة لرصد الطائرات المتسللة والتعامل معها، سواء عبر تعطيل الاتصال بينها وبين مشغليها أو إعادة توجيهها بعيدًا عن المناطق الحساسة باستخدام أنظمة ملاحة متطورة، بالإضافة إلى استخدام طائرات صديقة قادرة على إسقاط شباك خاصة لتحييد أي تهديد محتمل.

مونديال التكنولوجيا والأمان

لا يقتصر كأس العالم 2026 على كونه حدثا رياضيا عالميا فحسب، بل يبدو أنه سيكون أيضا منصة لاستعراض أحدث الابتكارات التقنية في مجالات الأمن والسلامة والرعاية الطبية.

 ومع دخول الطائرات المسيرة إلى خط الدفاع الأول عن الجماهير، قد يشهد العالم نموذجا جديدا لإدارة الحشود وحماية المشجعين في البطولات الكبرى، ليصبح إنقاذ الأرواح جزءًا من التكنولوجيا الحاضرة في ملاعب المستقبل.

