كأس العالم 2026 بقوانين صارمة.. فيفا يعلن تعديلات تحكيمية جديدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حزمة من القواعد والتعديلات التحكيمية الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بهدف تعزيز الانضباط داخل الملعب والحد من إضاعة الوقت والسلوكيات غير الرياضية.

وكشف الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، عن أبرز هذه التعديلات خلال مؤتمر صحفي، مؤكدًا أن البطولة ستشهد رقابة أكبر على تصرفات اللاعبين والأجهزة الفنية.

البطاقة الحمراء لمن يتعمد إخفاء حديثه

من أبرز التعديلات الجديدة، معاقبة أي لاعب يتعمد تغطية فمه أو وجهه أثناء الدخول في مشادة أو نقاش حاد مع أحد المنافسين، وذلك لمنع إخفاء العبارات أو التجاوزات التي قد تصدر خلال المواجهات داخل الملعب.

وأوضح كولينا أن العقوبة لن تطبق على الأحاديث العادية أو الودية بين اللاعبين، لكنها تستهدف المواقف التي تتضمن جدالًا أو احتكاكًا مباشرًا.

طرد فوري حال مغادرة الملعب احتجاجًا

كما منح "فيفا" الحكام صلاحية إشهار البطاقة الحمراء لأي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي، بالإضافة إلى معاقبة أي فرد من الجهاز الفني يحرّض اللاعبين على الانسحاب أو مغادرة المباراة اعتراضًا على قرارات الحكم.

إجراءات أكثر صرامة ضد إضاعة الوقت

وفي إطار محاربة تعطيل اللعب، شدد الاتحاد الدولي على منع اللاعبين من التوجه للمنطقة الفنية للحصول على تعليمات أثناء علاج حراس المرمى داخل الملعب.

كما تقرر إلزام أي لاعب يتلقى العلاج داخل أرضية الملعب بمغادرتها لمدة 60 ثانية قبل العودة للمشاركة مجددًا، في محاولة للحد من حالات التمثيل وإهدار الوقت.

عد تنازلي لتنفيذ الكرات الثابتة

وسيُسمح للحكام باستخدام عد تنازلي مدته خمس ثوانٍ عند تنفيذ ضربات المرمى ورميات التماس.

وفي حال تجاوز المهلة المحددة:

تُحتسب ركلة ركنية للفريق المنافس إذا تأخر تنفيذ ضربة المرمى.

تُمنح رمية التماس للفريق الآخر إذا لم تُنفذ في الوقت المحدد.

مع احتفاظ الحكام بالمرونة التقديرية في بعض الحالات الخاصة.

توسيع صلاحيات تقنية الفيديو

وشهدت التعديلات أيضًا توسيع نطاق تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، لتشمل مراجعة:

حالات الإنذار الثاني المؤدي للطرد.

القرارات الخاطئة المتعلقة بالركلات الركنية.

ويسعى "فيفا" من خلال هذه التعديلات إلى تقليل الأخطاء التحكيمية المؤثرة، ورفع مستوى العدالة والانضباط خلال النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا.